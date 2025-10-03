El ayuntamiento promueve talleres de estimulación cognitiva gratuitos en Meirás y en Valdoviño para mayores de 65 anos

Las inscripciones están abiertas en la casa de la cultura y a través de la sede electrónica.

El Ayuntamiento de Valdoviño invita a los vecinos y vecinas de 65 años en adelante a participar en los talleres de estimulación cognitiva que desarrollará en el local vecinal de Meirás y en el centro sociocomunitario de Valdoviño. Estarán guiados por el técnico Daniel Cartelle, con periodicidad semanal y son gratuitamente

Las inscripciones están abiertas, hasta 10 de octubre, en la casa de la cultura -de lunes a viernes de 10:00 la 14:00 horas-, y hasta el día 12 del mismo mes a través de la sede electrónica.

Cada semana, y de modo didáctico y lúdico, se trabajará la memoria, la percepción, la atención, la concentración, el lenguaje y las funciones ejecutivas como la resolución de problemas, razonamiento, planificación y control. Los materiales precisos serán aportados por el Ayuntamiento.

Las sesiones se celebrarán los jueves en el local social de Meirás (en horario de 9:30 la 10:30 horas) y en el centro sociocomunitario (en este caso, y para atender el alta demanda inscrita en otras ediciones, la intención es crear dos grupos: de 11:00 la 12:00 horas y de 12:00 la 13:00 horas).