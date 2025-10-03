Más de 60 obras concurren en Ferrol al premio Ricardo Carvalho Calero de investigación lingüística y creación literaria 2025

La dotación para cada una de las modalidades del premio es de 4.000 euros, y las

obras ganadoras serán publicadas por el Ayuntamiento de Ferrol.

El concejal de Cultura, José Antonio Puente Far, manifestó su satisfacción por las 63 obras presentadas a la convocatoria de la XXII edición del Premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística y de Creación Literaria 2025. “Estamos muy contentos de que la recuperación de este certamen leve ligada esta elevada de participación”, manifestó.

El certamen, que llevaba nueve años sin convocarse, comprende dos modalidades, pudiendo los candidatos presentarse a un o a ambos. Así, en el premio de Investigación Lingüística o ensayo, los trabajos tendrán una extensión mínima de 100 páginas y un máximo de 250. Y el premio de Creación literaria, consistirá en una narración corta o en un conjunto de cuentos por autor, con un máximo de 60 páginas.

La dotación para cada una de las modalidades del premio es de 4.000 euros cada una, además, las obras ganadoras serán publicadas por el Ayuntamiento de Ferrol. Podrán participar todas las personas mayores de edad que presenten sus obras escritas en lengua gallega y que no obtuvieran el premio en cualesquier de las ediciones anteriores a esta, ni otros premios similares. Cada obra se presentará en soporte digital.