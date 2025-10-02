Elena Rodríguez: “El Baxi Ferrol es un sitio ideal para empezar mi carrera en España”

Elena Rodríguez ya se ha enfundado el mono de trabajo en el Baxi Ferrol tras anunciarse su incorporación este miércoles. A las pocas horas de su llegada a la ciudad, este jueves, tenía lugar su presentación oficial acompañada del entrenador y director deportivo de la entidad, Lino López.

En sus primeras palabras, la jugadora reconocía estar “muy contenta” de estar en el Baxi Ferrol “en un buen sitio para empezar mi carrera deportiva en España”, haciéndolo más especial por seguir la saga familiar ya que su hermana, Natalia Rodríguez, es una de las jugadoras que defendieron con anterioridad la camiseta de la entidad ferrolana con muy gratos recuerdos.

A nivel deportivo, el Baxi Ferrol “lo ha hecho muy bien en los últimos años y estoy segura que vamos a tener una gran temporada”.

Elena Rodríguez reconocía que el primer contacto con Lino López fue la semana pasada “y me fue muy fácil decidir”, por lo que le hizo la solicitud a Valencia Basket, entidad con la que había firmado un contrato de septiembre a noviembre “y estaban encantados de que me hubiera salido esta oportunidad”, haciendo efectiva la clausula de liberación para fichar por un equipo de Liga Femenina Endesa a partir del 1 de octubre “y Valencia Basket se ha portado muy bien.”

En Valencia Basket la habían acogido bien desde el primer minuto “con varias jugadoras veteranas que al final siempre ayuda” y con jugadoras internacionales como la gallega Raquel Carrera “de las que he aprendido mucho”, reconociendo que su tiempo allí “sabía que iba a ser muy corto.”

Su hermana Natalia Rodríguez militó en el Baxi Ferrol durante cinco temporadas “y ella siempre estuvo muy contenta, no solo en la parte deportiva, sino por todo lo que supone vivir en Ferrol, con la gente muy acogedora”, recordando que “en la calle le pedían fotos”, algo que ya pudo vivir en sus primeras horas a la ciudad al tomar un café en el centro, tras reconocerla.

La jugadora canaria ya tuvo este miércoles su primera toma de contacto con sus nuevas compañeras. Son “muy simpáticas, dispuestas a trabajar desde el minuto uno y me han recibido con los brazos abiertos”, ayudándola a aprender las jugadas tras el entrenamiento “y se lo agradezco un montón, ya que eso no es lo habitual”, en un sistema de juego del Baxi Ferrol que conoce de defenderlo en Estados Unidos, pero no a jugarlo en ataque.

El calendario de inicio de liga ha querido que el primer rival del Baxi Ferrol en esta temporada en la Liga Femenina Endesa sea precisamente el Valencia Basket este sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata. Elena Rodríguez reconocía que cuando se despidió de las valencianas “les dije que la despedida era corta que nos íbamos a ver el sábado” y sobre la pista “las conozco mucho.”

Elena Rodríguez tenía muy claro que quería ser jugadora profesional de baloncesto en España tras sus cuatro últimos años estudiando y jugando en la Universidad de Harvard, “queriendo estar cerca de casa tras tanto tiempo fuera”, por lo que la posibilidad de estar en el Baxi Ferrol “y aún encima jugando en Europa, donde estuvo mi hermana, es un sitio ideal.”

El entrenador y director deportivo del Baxi Ferrol, Lino López, definía a Elena Rodríguez como una “jugadora de equipo, que puede ayudar en muchas facetas del juego, muy polivalente”, con un “buen físico, de defender a todo el campo y correr”.

La nueva jugadora del Baxi Ferrol “siempre está dispuesta a ayudar al equipo”, aunque no estaba de acuerdo con la adaptación al sistema “ya que el sistema le va a encontrar sus espacios y sus condiciones donde saque ventaja y las va a tener” estando segura que Elena Rodríguez “será una jugadora de Liga Femenina Endesa y de Europa durante muchos años.”