200 personas participan en Neda en las escuelas deportivas y de bienestar

Un total de 205 personas comienzan estos días las clases en las distintas escuelas deportivas de Neda. La oferta municipal incluirá hasta junio una decena de propuestas diferentes para fomentar la actividad física y la vida saludable.

El Ayuntamiento mantiene abierta la inscripción en aquellas modalidades en las que queda alguna plaza vacante. El pilar central de la oferta de “Nedactívate” volverán a ser las actividades para la gente adulta que se desarrollan en el centro cívico de la villa, en horario de mañana y de tarde.

Con todo, el programa incluye además alguna propuesta para la chavalada (patinaje en la pista polideportiva de O Roxal) y suma los talleres de estimulación cognitiva para mayores. En total, más de 40 horas semanales de actividades.

Entre las modalidades deportivas más demandadas figuran pilates (46 personas matriculadas, repartidas en tres grupos horarios), gimnasia de mantenimiento y yoga (dos grupos) con 26 personas apuntadas, y también zumba con una veintena de participantes.

Completados los períodos de matrícula para el alumnado preinscrito y para nuevo alumnado empadronado en el municipio, se ofertan con carácter general las plazas vacantes pendientes de cubrir.

Detallan desde el Ayuntamiento que queda algún hueco en alguno de los grupos de pilates, yoga y gimnasia saludable (esta última actividad, en la Casilla do Puntal), así como en patinaje y en los talleres para mayores. En todos los casos, las matrículas podrán formalizarse en el centro cívico, en horario de 9:30 a 12 horas.