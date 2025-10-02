La Xunta prevé recepcionar «en las próximas semanas» la nueva residencia de mayores de O Bertón, en Ferrol

Fabiola García espera poner la residencia de la Fundación Amancio Ortega en funcionamiento «lo antes posible».

La Xunta de Galicia espera recepcionar en las «próximas semanas» la nueva residencia de mayores que la Fundación Amancio Ortega está construyendo en el barrio de O Bertón, en Ferrol.

Así lo manifestó la conselleira de Política Social, Fabiola García, en Ferrol, donde asistió a una exhibición de perros guía de la Fundación ONCE. García indicó que la Xunta está a la espera de que se «rematen los últimos retoques» de la instalación antes de la entrega formal. «Contamos en las próximas semanas con recepcionar desde la Xunta de Galicia esta residencia y poniéndola a funcionar lo antes posible«, declara la conselleira.

García destaca la importancia de este nuevo centro que ofrecerá servicio a 120 personas mayores de la zona. Subraya que la residencia no solo será «única en Galicia, en España, sino que vaya a ser una de las mejores residencias a nivel europeo».

La conselleira ha agradecido nuevamente a la Fundación Amancio Ortega la colaboración. Asegura que el objetivo es que los futuros usuarios «puedan disfrutar de las mejores instalaciones, pero, sobre todo, de la mejor calidad de vida y de las mejores atenciones y cuidados».