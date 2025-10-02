Ortigueira lamenta el comunicado del Comité de Empresa y pone en valor la “importante mejora de las condiciones del SAF” en el último mandato

El Concello de Ortigueira no comprende el objetivo del comunicado emitido por el Comité de Empresa respecto al estado del personal del Servizo de Axuda no Fogar municipal. El alcalde, Valentín Calvín, al que se acusa directamente de ejercer un “trato vejatorio” contra el personal, lamenta los términos del escrito publicado por los trabajadores y pone en valor la mejora de las condiciones de la plantilla desde que asumió la alcaldía de Ortigueira en el año 2023.

“Cuando accedimos a la alcaldía, nos encontramos un servicio en el que los trabajadores y trabajadoras llevaban 2 años sin vacaciones, sin ropa y sin material adecuados, algo que hemos subsanado desde mi gobierno”, afirma el regidor.

Destaca además la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras desde 2023, ya que se han reforzado con cuatro personas más y recientemente se han estabilizado todas las plazas de esta área. “Este gobierno se ha reunido en varias ocasiones con representantes de la plantilla para tratar de mejorar su situación, algo que se ha conseguido. Es cierto que la situación no es idílica, pero negar que ha mejorado considerablemente es mentir”, asegura.

Además, desde que Calvín accediese a la alcaldía, se han puesto en marcha diversas iniciativas complementarias para seguir mejorando el SAF.

Algunos ejemplos son los obradoiros de empleo en el ámbito sociosanitario o el Ciclo Medio de Atención a personas en situación de dependencia que se imparte en el IES de Ortigueira. Ambas formaciones buscan retroalimentarse con el SAF y fomentar la formación en este ámbito en la zona, teniendo así más profesionales disponibles.

El alcalde subraya que “trabajamos a diario para mejorar la situación del personal de Servicios Sociales, incluyendo por supuesto al del SAF” y recuerda que Ortigueira es de los pocos municipios que sigue gestionando de forma directa esta iniciativa, a diferencia de otros que han optado por la privatización.

Valentín Calvín afirma “desconocer los motivos por los que se ha decidido lanzar ahora este comunicado, ya que, mientras los trabajadores y trabajadoras estuvieron dos años sin poder disfrutar de sus vacaciones, no hubo nada parecido al respecto”. Califica de “grave error” el momento de hacer públicas estas declaraciones, entendiéndolas como un “chantaje” cuando “conocen que mañana — 3 de octubre — tenemos una reunión para tratar el asunto”. Reitera que “hay voluntad, tanto política como personal, tanto mía como de mi equipo de gobierno, para seguir mejorando, como se ha ido haciendo desde que accedimos a la alcaldía de Ortigueira, la situación del SAF”.

Por último, el regidor ortegano asegura que el argumento de que no se ha hecho nada para reforzar la plantilla es “rotundamente falso”. “No reconocer nuestro esfuerzo por mejorar sus condiciones es negar la realidad, y se ve reflejado en nuestras acciones”, afirma, a lo que añade que “es imposible paliar la falta de personal cuando, en los últimos dos años, la media de personas de baja en este servicio ronda las 12 personas en una plantilla de 35, llegando incluso a picos de 15 personas de baja simultáneamente, más de un 40% de la plantilla”.