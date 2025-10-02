Arrancan en Valdoviño los talleres de musicoterapia «Ponle ritmo a la vida»

Los talleres de musicoterapia «Ponle ritmo a la vida» arrancaron el miércoles 1 a la tarde en las parroquias de Vilaboa y de Meirás. El alcalde, Alberto González, y la concejala de Servicios Sociales, Tamara Sabín, daban la bienvenida a los vecinos participantes en una actividad que, año tras año, incrementa matrícula.

El programa volverá a estar guiado por Afal Ferrolterra, y con él, la concejalía de Servicios Sociales busca promover un envejecimiento activo favoreciendo las relaciones sociales y combatiendo la soledad no deseada. Cuenta con una inversión municipal de 14.000 euros, y este año, la Diputación de A Coruña colabora con una aportación de 7.000 euros. En la tarde de este jueves 2 comienzan las sesiones en Pantín, y el próximo lunes 6, en Sequeiro.