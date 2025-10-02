Valdoviño promueve talleres de estimulación cognitiva gratuitos

El Ayuntamiento de Valdoviño invita a los vecinos de 65 años en adelante a participar en los talleres de estimulación cognitiva que desarrollará en el local vecinal de Meirás y en el centro sociocomunitario de Valdoviño.

Estarán guiados por el técnico Daniel Cartelle, con periodicidad semanal y son gratuitos. Las inscripciones están abiertas, hasta 10 de octubre, en la casa de la cultura -de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas-, y hasta el día 12 del mismo mes a través de la sede electrónica.

Cada semana, y de modo didáctico y lúdico, se trabajará la memoria, percepción, atención, concentración, el lenguaje y las funciones ejecutivas como la resolución de problemas, razonamiento, planificación y control.

Los materiales precisos serán aportados por el Ayuntamiento. Las sesiones se celebrarán los jueves en el local social de Meirás (en horario de 9:30 a 10:30 horas) y en el centro sociocomunitario (en este caso, y para atender la elevada demanda inscrita en otras ediciones, la intención es crear dos grupos: de 11:00 a 12:00 horas y de 12:00 a 13:00 horas).