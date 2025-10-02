El comandante de la «Antonio de Escaño», Jaime Boloix Tortosa, ascendido a capitán de navío

Por reciente disposición el Comandante-Director de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» en Ferrol, CF Jaime Boloix Tortosa ha sido ascendido a Capitán de Navío. Había tomado posesión de su nuevo cargo el pasado 21 de julio.

Jaime Boloix Tortosa

Jaime Boloix Tortosa, nació en San Fernando en 1975. Obtuvo su primer despacho de oficial de la Armada en julio de 200 y a lo largo de su carrera ha estado destinado en la fragata «Reina Sofía», el B/E «Juan Sebastián de Elcano», el patrullero «Cazadora» y el T/L «Contramaestre Casado».

Además, entre sus destinos en tierra destacan el Observatorio de la Armada, el OAJ de la Base Naval de Rota, la Jefatura de Órdenes de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, la Sección de Planes del Mando de Operaciones del EMAD y la Secretaría del Estado Mayor de la Flota. Es diplomado de Estado Mayor, especialista en Estudios Superiores y posee las aptitudes de Buceador Elemental y Controlador LAMPS ATACO, además de sendos Másteres de Posgrado por la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid.

Fue comandante del mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (Comardiz) y comandante naval de Cádiz.