Ferrol oferta este octubre 110 plazas gratuitas para asistir al San Froilán y a Las San Lucas

2 octubre, 2025 Dejar un comentario 112 Vistas

Están destinadas para personas mayores, que pueden inscribirse el martes día 7 para participar en estas expediciones de los días 11 y 18 de octubre respectivamente.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, anunció este jueves que el Ayuntamiento de Ferrol pondrá a disposición un total de 110 plazas para que las personas mayores puedan asistir, de manera gratuita, a las festividades de San Froilán en Lugo y de Las San Lucas en Mondoñedo.

El viaje la Lugo se realizará el sábado 11 de octubre, con salida a las 09:00 horas de la parada de autobús de la plaza de Galicia (Correos) y con regreso a la ciudad a las 20:00 horas. El viaje la Mondoñedo tendrá lugar el 18 de octubre y partirá del mismo lugar a las 09:00 horas, con hora de regreso la Ferrol a las 20:00 horas. Ambos expediciones incluyen el almuerzo en restaurante, personal de apoyo en el trayecto y durante la visita a la ciudad y seguro de viaje.

Las personas interesadas, que deberán tener más de 65 años y estar empadronadas en Ferrol, podrán formalizar su inscripción en Viajes Paco (calle de la Tierra, 15- 19) el martes 7 en horario de 09:00 la 13:00 horas y de 16:00 la 19:00 horas. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción, y cada persona solo podrá apuntarse a uno de los viajes.

La concejala recordó que estos desplazamientos están enmarcados en el programa de dinamización social de la concejalía de Política Social e Inclusión, con el que se busca realizar actividades que fomenten la participación e inclusión de las personas mayores con el objetivo de favorecer un envejecimiento saludable.

El Ayuntamiento invierte un total de 4.685 euros entre los dos viajes.

