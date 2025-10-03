Actividades y eventos del fin de semana en Cabanas

Viernes 3

A las 12 horas. Recorrido a pie por nuestra costa descubriendo la fauna y flora de nuestro litoral. Organizado por el Concello de Cabanas en colaboración en el GALP, salida del Puesto de Socorrismo.

Sábado 4

A las 19 horas estreno de la nueva edición del Ciclo do Teatro. «A idade do Pavosaurio» será la primera obra representada por el grupo teatral de Cabanas «Licor Café». Esta obra tratará las distintas situaciones en una casa en la que viven personas de distintas generaciones. Aforo libre. El Ciclo do Teatro tendrá actuaciones a lo largo del mes de octubre, organizado en colaboración con la red Dinamizartj y Diputación de A Coruña.

Domingo 5

A las 17 horas el Xuventude Cabanas F.C. recibe como local al F.C. Monfero, en un partido que estrena la temporada como equipo local. Entrada gratis.

A las 19 horas Estreno de la nueva edición del Ciclo de Teatro.

Y próximamente… el domingo 12 la asociación Poceira Sport organiza una excursión a la Festa do Marisco en O Grove