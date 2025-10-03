Inauguración de la exposición “Dimensiones Cristalinas” de Rosa Salanova en el Ateneo Ferrolano

Este viernes 3 de octubre, a las 19:30 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición “Dimensiones Cristalino”, que podrá visitarse en el Ateneo Ferrolano durante todo el mes de octubre (del 3 al 31).

Este acto inaugural será conducido por el escritor y poeta Francisco Xosé “Chisco” Fernández Naval, quien ofrecerá unas palabras de presentación. Además, contará con la recitación de poemas por Esther Valle y con la actuación musical y vocal de Rut Díaz Salgado, en un espacio en el que arte, música y poesía se entrelazan para acompañar la presentación de la pintura reciente de la artista.

Rosa Fernández Salanova es una artista plástica con amplia trayectoria. Comenzó su formación artística en el año 1989, bajo la tutela del artista Ricardo Segura Torrella, dedicándose a estudiar pintura, dibujo y técnicas mixtas a lo largo de diversos años.

Su estilo se movió entre la figuración subjetiva y la abstracción, explorando un lenguaje visual genuino en el que el color, la forma y los materiales se combinan en el intento de suscitar reflexiones sobre la vida y el universo. Además de la pintura, adquirió formación en técnicas como el grabado, en los ámbitos del Museo de Bellas Artes de A Coruña, en la Fundación CIEC en Betanzos y en el Torrente Ballester (Ferrol).

En su currículo destacan numerosas exposiciones individuales en Galicia —en salas de Ferrol, A Coruña, Olleros, Culleredo, Vivero, entre otras— así como participación en ferias nacionales e internacionales —por ejemplo, en Brescia (Italia), Grenoble (Francia), New York, Shanghai, Bolzano, etc. También figura en exposiciones colectivas, certámenes artísticos y publicaciones especializadas en arte y literatura.

Francisco Xosé Fernández Naval, nacido en Ourense en 1956, es un reconocido escritor gallego, poeta y narrador, con una destacada carrera literaria tanto en poesía como en narrativa, ensayo y literatura juvenil. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, fue galardonado con importantes premios literarios, como el Premio Generales de novela por El bosque de las antas (1988). En el ámbito poético recibió igualmente premios como el Ciudad de Ourense (en 1980 y 2007), entre otros.

Su obra explora temas como la memoria, la identidad, la lengua y el compromiso cultural gallego, empleando un lenguaje cuidado y profundamente enraizada en la tradición y en la contemporaneidad.

Un acto de confluencia artística

La inauguración no será solo una ocasión para descubrir la nueva obra plástica de Rosa Salanova, sino también un espacio de encuentro de las artes: literatura, poesía y música confluirán para intensificar la experiencia estética. La organización aspira a crear un ambiente íntimo y emotivo, para que visitantes y público puedan sumergirse en las dimensiones cristalinas que inspira la obra de la artista.