Elena Rodríguez, nuevo fichaje del Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol se ha sabido mover rápido en los despachos tras la lesión de larga duración de Bego de Santiago, que le impedirá jugar en esta temporada, anunciando este miércoles la incorporación de Elena Rodríguez.

La jugadora canaria se había graduado en el pasado curso en la Universidad de Harvard, en la que estuvo las cuatro últimas temporadas jugando en su equipo en la NCAA y el pasado mes de septiembre se había comprometido con Valencia Basket, actuales campeonas de la Liga Femenina Endesa, donde había firmado un contrato hasta el mes de noviembre con el objetivo de reforzar al equipo de cara a la pretemporada, siendo convocada para jugar la Supercopa, aunque no tuvo minutos.

El club de la ciudad del Turia no ha puesto ningún impedimento para la llegada de la jugadora al Baxi Ferrol y ya podría jugar este sábado en el primer partido de la Liga Femenina Endesa, a las 19:00 horas en A Malata, precisamente ante el Valencia Basket.

Este fichaje también es especial para el Baxi Ferrol, ya que Elena Rodríguez es la hermana de una jugadora que tiene su nombre inscrito en letras de oro en la entidad como es Natalia Rodríguez.