Hasta el 27 de octubre está abierta la licitación de la fase de Esteiro de Abrir Ferrol al Mar

La inversión es de cerca de tres millones de euros y el plazo de ejecución de 15 meses.

La Plataforma de Contratación del Sector Público abrió el plazo de presentación para las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución Abrir Ferrol al Mar-Esteiro. Podrán presentarse ofertas hasta 27 de octubre.

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el proyecto, presupuestado en 2.900.175,12 euros, en un plazo de 15 meses.

Entre las principales obras que se llevarán a cabo está la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, que unirán la puerta de Navantia con la puerta histórica del astillero de 1857. El proyecto contempla, también, la regeneración del espacio de la antigua puerta de la Escuela Obrera de Navantia y la reurbanización del contorno del pabellón de Batallones y el vial de acceso al Baluarte.

Otra de las principales intervenciones se llevará en la Alameda de Esteiro, para recuperar su papel histórico como gran espacio público y lugar de encuentro.

Con respecto a la muralla, se procederá rebajarla hasta 0,5 metros sobre el nivel de la calle, se instalará una verja metálica de 2,60 metros de altura continua, garantizando los 3,10 metros mínimos de seguridad requeridos para el recinto militar y ofreciendo al mismo tiempo una imagen más permeable que favorece la relación visual con el Arsenal.

Esta actuación contempla la instalación de 18 bancos de madera y 430 metros lineales de bancos en la alameda, papeleras, 20 aparca bicicletas y un punto de recarga para vehículos eléctricos, que será el primero de la ciudad.

En cuanto a la iluminación, se instalarán 55 noticias farolas led de temperatura cálida y se plantarán 56 nuevos árboles (plataneros), que reforzarán la continuidad verde del ámbito. La intervención incorpora, también, 350 nuevas plazas de aparcamiento, de las cuales 150 estarán en la vía pública y 200 en un aparcamiento disuasorio diseñado con pavimento permeable.