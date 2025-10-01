Inscripción abierta en Valdoviño en las Aulas de Artes Plásticas y de Cerámica

La concejalía de Cultura de Valdoviño informa de la apertura del plazo de inscripción en el Aula de Artes Plásticas y, como novedad este curso, en el Aula de Cerámica. Dos acciones con carácter intergeneracional, como apuntaba la edil de área, Rosana García, con las que también se busca descentralizar la actividad cultural más allá de la casa de la cultura, por lo que se celebrarán en los locales sociales de Loira y de Vilaboa.

El pintor local Manuel Carballeira se volverá a poner al frente de las clases de dibujo y de pintura en Loira. Están pensadas para niños a partir de 1° de Educación Primaria, y personas adultas, y se celebrarán sesiones de 2 horas los martes por la tarde -con 2 grupos a las 16:30 horas y a las 18:30 horas en caso de que la demanda obligue a la creación de ese segundo aula, como aconteció en los últimos años-.

Por su parte, el aula de Cerámica contará como maestra con el artesana local Martina Beceiro, con estudio en Porto do Cabo. Las clases se desarrollarán en el local social de Vilaboa -antigua escuela unitaria- los jueves por la tarde, y como en la anterior, en caso de la demanda se configurarán 2 grupos: a las 16:30 y a las 18:30 horas. Están pensadas para niños a partir de 3º curso de Primaria y personas adultas.

Lo coste en los dos casos varía según la condición de menor edad, con un precio de 22,12 euros/mensuales o mayor de edad, con un precio de 29,49 euros/mensuales. La inscripción se abre este miércoles 1 de octubre, y podrá formalizarse presencialmente en la casa de la cultura hasta el 10 de octubre, de lunes a viernes de 10 la 14 horas, o a través de la sede electrónica, hasta 12 de octubre.