Neda aprueba incorporar al actual presupuesto las líneas de subvención en concurrencia

Neda convocará durante el próximo trimestre las ayudas para apoyar a las familias con hijos en edad escolar y para facilitar la labor de las asociaciones. Lo hará después de que en el Pleno del Ayuntamiento se ha aprobado por unanimidad incluir en el presupuesto en vigor, prorrogado del 2024, el conjunto de las líneas de subvención en concurrencia competitiva.

La sesión ordinaria del pleno, desarrollada en la Casa Consistorial, dió luz verde inicial a este trámite preciso para que salgan adelante tanto las ayudas educativas municipales, orientadas a paliar en la economía de las familias nedenses con recursos más ajustados el impacto del arranque del curso académico (material escolar y transporte) como las destinadas a apoyar al movimiento asociativo (entidades culturales, deportivas, ANPAS) así como las fiestas populares.

La decisión adoptada supone la prórroga de las cuantías y de las bases contempladas en el ejercicio anterior. Gobierno y oposición coincidieron en la necesidad de reforzar las subvención de cara al presupuesto del próximo año.

En el pleno, en el que tomó posesión como nueva concejala de Moveneda, Neiva Tristao Oliani, en relevo del dimisionario Carlos Caaveiro, se debatió además una moción popular, que no prosperó, sobre los recientes problemas de suministro de agua.

El regidor Ángel Alvariño repasó las propuestas técnicas de solución que se pretenden adoptar y, según había señalado en la reunión celebrada con el vecindario afectado, subrayó que la decisión al respecto de posibles compensaciones -punto central de la propuesta- dependerá del dictamen de viabilidad que aporten los servicios jurídicos municipales.