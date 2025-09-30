Martes de Copa Galicia para el Valdetires Ferrol ante el FSF Castro

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Casi sin tiempo para descansar desde su partido liguero el pasado sábado en tierras asturianas, este martes el Valdetires Ferrol volvía a las pistas, en esta ocasión en los cuartos de final de la Copa Galicia, recibiendo a un equipo de Primera División como es el FSF Castro, cayendo por 0-6, disputado en el Pabellón de Esteiro.

El partido no empezaba nada bien para los intereses de las ferrolanas, al señalar los colegiados una mano dentro del área ferrolana a los 47 segundos, algo que no desaprovechaba Antía Pérez para adelantar desde el punto de penalti a las de Castro de Rei con un lanzamiento por alto.

Las visitantes dominaban el juego, con la naronesa Cris Lourés y varias jugadoras internacionales en sus filas, que en esta temporada aspiran a todo en la máxima categoría, aunque el Valdetires Ferrol tuvo una buena opción para empatar a los seis minutos con un tiro de Luin dentro del área por raso que obligaba a Area a realizar una buena intervención bajo palos.

Poco a poco las ferrolanas empezaban a presionar a toda la pista y Luin la volvía a tener al intentar aprovechar un balón suelo dentro del área que se le marchaba fuera por poco, aunque tenían que jugar con cabeza al llegar a las cinco faltas, algo que conseguían aprovechar las visitantes para ampliar distancias con un gol de Daniella al segundo palo en una rápida jugada de equipo desde atrás y, poco después, Antía Pérez tuvo una oportunidad para volver a marcar con un doble penalti con un tiro raso que se le iba fuera, como también lo intentaba Luisa Mayara en otro contragolpe, pero se encontraba con Natali bajo palos.

A pesar de esto, el FSF Castro Bloques Cando demostraba su superior categoría, al hacerse Cris Lourés con un balón suelto dentro del área para disparar a bocajarro dentro del área para hacer el 0-3 con el que se llegaba al descanso.

Tras la reanudación, las de Castro de Rei seguían llevando el peso del juego, con el Valdetires Ferrol centradas en labores defensivas, pero la efectividad la tenían las visitantes con un nuevo gol de Antía Pérez al segundo palo en una rápida jugada de saque de esquina.

El Valdetires Ferrol nunca bajó los brazos, en un partido con intensidad y ritmo, con los dos equipos presionando a toda la pista, pero, la buena labor colectiva visitante hacía que Cris Lourés se quedase sola en el borde del área delante de Natali, sacándose una vaselina que la portera lograba tocar, pero no podía evitar el 0-5.

Las ferrolanas querían su gol en este partido y estuvieron muy cerca en una buena acción en el lateral del área de Patri Corral dejándosela al segundo palo a Ana López, pero esta no llegaba por muy poco. Quienes anotaban eran las visitantes con un tanto de Julia en la frontal del área por alto que lograba tocar la portera, pero acababa dentro de la portería.

Fruto de la intensidad del partido los dos equipos llegaban a las cinco faltas y ambos disponían de sendos dobles penaltis. Las primeras en lanzarlo eran las ferrolanas por medio de Carol Senra, pero su tiro raso tocaba el palo y se iba fuera, mientras que para el FSF Castro Bloques Cando lo intentaba Julia con un tiro por alto, adivinándole Natali las intenciones, por lo que el marcador no se movería más y este 0-6 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol finaliza su participación en la Copa Galicia. Este sábado volverán a la pista de Esteiro en la 3ª jornada de la Segunda División, en la que recibirán al CD Nou Turia, a partir de las 17:30 horas.

Valdetires Ferrol: Natalia, Ana López, Tere, Carol Senra, Patri Corral – también jugaron – Paula Alonso, Iria, Laura, Luin, Monti y Laurita.

FSF Castro Bloques Cando: Area, Antía Pérez, Luisa Mayara, Patricia, Cris Lourés – también jugaron – Daniella, Julia, Antía Martínez y Caridad.

Árbitros: Guillermo Martínez y Nicolás Villegas, junto con Diego Agustín Montoya como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Luin, Paula Alonso y Tere.

Goles: 0-1 Antía Pérez (penalti) min.1, 0-2 Daniella min.12, 0-3 Cris Lourés min.17, 0-4 Antía Pérez min.23, 0-5 Cirs Lourés min.31, 0-6 Julia min.38.

Pabellón: Esteiro.