La jugadora del Baxi Ferrol, Bego de Santiago, se perderá toda la temporada por lesión

Uno de los fichajes del Baxi Ferrol, Bego de Santiago se va a perder la temporada por una grave lesión en la rodilla que se produjo con la selección española de 3×3, disputado hace dos semanas y que le obligará a pasar por el quirófano, tal y como ha confirmado este martes la entidad en un comunicado.

La jugadora dio muestras de su calidad en la pretemporada con las ferrolanas, en la que estaba destinada a ser uno de los pilares del equipo, donde precisamente, tan solo se había perdido la fase final de la Copa Galicia al disputar esta cita internacional.

Bego de Santiago será intervenida en los próximos días en Madrid de su lesión en el ligamento cruzado.

Desde el Baxi Ferrol le envían mucho ánimo a Bego y esperan volver a verla en las canchas pronto.