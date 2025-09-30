La Armada rendirá este viernes un homenaje en Ferrol al personal que ha pasado a la Reserva

Este viernes, día 3 de octubre, a las 12:30 horas, tendrá lugar en la explanada de la Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol, el acto militar de despedida y homenaje al personal de la Armada que ha pasado a la reserva durante el ciclo 24/25. Asimismo se homenajeará a los que dieron su vida por España. 

Tras el acto de recuerdo a los Caídos, el almirante jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, que presidirá la despedida y homenaje al personal de la Armada entregará a cada uno de los homenajeados un recuerdo del acto y posteriormente éstos desfilaron ante la Bandera besando la enseña de la Patria.

 

