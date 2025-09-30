Salida de vía de una furgoneta, quedó volcada tras chocar con una farola, en Río do Pozo, Narón

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón recibieron un aviso a las 10:45 horas de este martes, día 30, alertando de una salida de vía en la calle Carboneros, en el polígono de Río del Pozo, con una furgoneta volcada.

A su llegada el conductor estaba fuera del vehículo, resultó ileso, y estaban también en el punto agentes de la Policía Local de Narón.

El vehículo chocó contra una farola en un tramo de curva, originándose posteriormente el vuelco de la furgoneta Mercedes. Los bomberos estabilizaron la furgoneta, controlaron los derrames y aislaron la farola hasta la llegada de los servicios técnicos del Ayuntamiento. La intervención finalizó sobre las 11:45 horas.