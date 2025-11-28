Narón acende a maxia do Nadal o 5 de decembro cun acto festivo en Piñeiros

O Concello de Narón prepara unha tarde máxica para dar a benvida ao Nadal. Será, como anunciou a concelleira de Festas, Mar Gómez, o próximo venres 5 de decembro a partir das 18:30 horas nos xardíns da residencia San Xosé de Piñeiros.
A cita dará comezo coas voces do Grupo de Cantos de Taberna e Cancións de Animación dos Centros Socioculturais de Narón que encherán o recinto de melodías e tradición. A música funcionará como preludio dun acto que quere recuperar o espírito do Nadal máis cercano: o que se constrúe coa xente, cos máis cativos da casa e cos rituais que marcan cada ano o inicio destas datas.
Mentres soa a música, un vehículo especialmente engalanado para a ocasión fará a súa entrada entre a expectación do público máis novo. Del descenderá Papa Noel, acompañado polos seus elfos, disposto a escoitar peticións e a recoller as primeiras cartas con desexos por cumprir.
O punto álxido da celebración chegará ás 19.00 horas, cando se acendan a árbore de Nadal e a iluminación municipal, tinguidas de cores e brillo para transformar o corazón de Piñeiros e todo Narón nunha postal festiva. Ese instante simbólico marcará o inicio oficial da programación navideña en Narón.
Para pechar o encontro, servirase chocolate quente con churros, un clásico destas datas que convidará a familias e amizades a compartir un dos momentos entrañables destas semanas tan especiais.