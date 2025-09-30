El BNG exige un «tren del siglo XXI» para Ferrol y acusa a los gobiernos central y autonómico de «discriminación»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado a Ferrol como una «ciudad aislada y discriminada» en materia ferroviaria, y ha exigido la modernización urgente de sus infraestructuras para garantizar un «tren del siglo XXI».

Tras reunirse en la mañana de este martes en el Centro Cívico de Canido con el Foro Cidadán polo Ferrocarril –junto al diputado autonómico Ramón Fernández y el portavoz municipal Iván Rivas–, Pontón lamentó que la comarca esté al margen del diseño del futuro transporte en Europa, donde el ferrocarril es un medio «clave» para el desarrollo económico y la transición energética.

«No es de recibo que esta vía lleve con las mismas condiciones que hace 50 años», afirma Pontón, quien lamenta que en Ferrol los tiempos en tren «casi duplican» el trayecto en vehículo privado, convirtiendo el uso del ferrocarril en una «misión imposible».

Así, el BNG ha presentado una batería de propuestas en las que insta a la acción tanto del Gobierno central como de la Xunta de Galicia: Pontón demanda al Gobierno de Rueda que ejerza sus competencias en materia ferroviaria, creando un «ente ferroviario gallego, Galtren» para disponer de servicios de cercanías. Para materializarlo, exigie al Estado la transferencia de los medios del ferrocarril interior, y cita el precedente de comunidades como Euskadi, Cataluña o Valencia.

MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA FERROL-A CORUÑA

La líder nacionalista recuerda que el acuerdo de investidura del BNG con el PSOE incluye la ejecución del bypass de Betanzos antes de que finalice la legislatura. No obstante, advierte de que esta no es la única actuación necesaria: «Hay que mejorar el trazado, hay que electrificar el trazado y hay que incidir en esta línea». También reclama la reposición inmediata de servicios y frecuencias que permitan conectar Ferrol y A Coruña, que juntas aglutinan a cerca de medio millón de habitantes.

En lo referente a la antigua línea FEVE, ahora Ancho Métrico Renfe, que conecta Ferrol con Ribadeo, el BNG propone que la Xunta reclame su transferencia al Gobierno gallego, pero solo después de una «modernización de esta infraestructura y de los trenes» que circulan por la misma, para acabar con la «discriminación» que sufre en Galicia respecto a otras partes del Estado.

Pontón concluye que el BNG seguirá presionando en todas las instituciones para que Ferrol «no pierda el tren» y obtenga las infraestructuras ferroviarias que se merece.