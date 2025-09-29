El jugador de O Parrulo Ferrol, Novoa, preconvocado por primera vez con la selección española

El gran inicio de temporada de Novoa en la Primera División en esta temporada se ha hecho notar y este lunes recibía una recompensa a su trabajo al formar parte de la prelista de 30 jugadores de la selección española absoluta para los partidos amistosos ante Marruecos que se disputará en Rabat los próximos 19 y 21 de octubre.

Esta es la primera vez que Novoa recibe una prellamada del combinado absoluto, aunque ya sabe lo que es defender la elástica de la selección española, tras formar parte en convocatorias en categorías inferiores, como la sub-17 y sub-19.

Habrá que esperar una semana, al lunes 6 de octubre, para conocer si Novoa formará parte finalmente de la convocatoria de la selección española absoluta.