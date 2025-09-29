Generar equipos y comunicar mejor, objetivos clave del primer encuentro de delegados y arciprestes de Mondoñedo-Ferrol

El director del diario digital Galicia Ártabra animó a los delegados a «comunicar de forma más efectiva desde dentro de la propia Iglesia para llegar mejor a la sociedad»

El Seminario de Mondoñedo acogió el primer encuentro del curso 2025-26 de los delegados y arciprestes de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, primera toma de contacto para encontrarse, trabajar en torno a las líneas fijadas en el Plan Pastoral y preparar la programación tanto diocesana como propia de cada delegación.

El obispo Fernando García Cadiñanos presidió el acto y durante su intervención agradeció la implicación y el trabajo que se desarrolla desde cada delegación, tanto por los delegados de forma individual como por cada uno de los equipos que los acompañan.

En la primera parte de la reunión se recordaron las líneas prioritarias del curso y se hizo un repaso de las citas más destacadas de la agenda diocesana, especialmente de aquellas que afectan directamente a las delegaciones, como la Asamblea de inicio de curso (25 de octubre) o la Fiesta de la Misericordia (14 de marzo de 2026).

Un apartado importante sobre el que se trabajó fue el de favorecer la colaboración entre las delegaciones a través de proyectos concretos y generar equipos dentro de cada una. También se trataron aspectos como la protección de datos o la comunicación interna/externa, apartado este último que cobró especial relevancia con la presencia del director del diario digital Galicia Ártabra, Pedro Sanz, quien animó a los delegados a ser «generadores de noticias» y a colaborar de una manera más estrecha y productiva con la Secretaría de Comunicación de la diócesis. «Sería bueno», destacó, «que os esforzáseis desde cada delegación por comunicar mejor dentro de la propia Iglesia y, desde ahí, conseguir que la información que llegue a la sociedad sea cada vez mejor y más completa».