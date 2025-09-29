Valdoviño imparte un curso de alfabetización digital gratuito

El Ayuntamiento de Valdoviño activa este viernes 3 de octubre una nueva acción del Plan Mellora. Se trata de un curso de alfabetización digital de 40 horas, que tendrá lugar del 3 de octubre al 7 de noviembre en el centro socio-comunitario.

Su objetivo es proporcionar a las personas participantes las competencias necesarias para desarrollarse en el entorno digital de una manera autónoma y segura, mejorando así sus oportunidades laborales.

Aunque está dirigido a vecinos en situación de desempleo y vulnerabilidad social, quedan algunas plazas libres, y con el ánimo de completarlas, la concejalía de Servicios Sociales abre un plazo extra de inscripción. A

sí, las personas interesadas en participar tan sólo deben llamar al departamento al 981 48 70 41 extensión 5 hasta el jueves4 , en horario de 9 a 14 horas, y solicitar la plaza. Es gratuito.

El Programa Municipal Mellora, de Formación y Mejora de la Empleabilidad en el marco de los Servicios Sociales cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña a través de una aportación próxima a los 15.000 euros con cargo al POS+Adicional.