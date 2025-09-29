Los trabajos en las instalaciones de agua potable motivarán un corte del suministro en varias zonas de Ferrol

El Ayuntamiento de Ferrol informa de que en la noche del martes 30 de septiembre al miércoles 1 de octubre se llevará a cabo un corte en el suministro del agua en Puerta de Neira, Catabois, Santa Marina, San Pablo, Santa Icía y San Pedro de Leixa, debido a la necesidad de realizar trabajos en las instalaciones de agua potable para reparación y mantenimiento.

La previsión trasladada por la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol indica que la actuación se llevará a cabo entre las 23:00 horas del martes y las 01:00 horas del miércoles.