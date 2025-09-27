O Parrulo Ferrol sigue sumando ante CA Osasuna Magna

Noche de sábado de buen fútbol sala en el Pabellón de A Malata, con empate 2-2 entre O Parrulo Ferrol y CA Osasuna Magna, en la 4ª jornada de la Primera División.

El partido empezaba con mucha igualdad e intensidad, con mucho respeto entre ambos equipos que habían casi calcado sus números en sus tres primeros partidos disputados.

La primera ocasión la tendría Gonzalo Santa Cruz para los ferrolanos, de manera doble, pero su último intento se le marchaba al palo, como también Dani Saldise daba su primer aviso en los navarros en un contragolpe, pero Mati Starna realizaba una gran intervención dentro del área, aunque, poco después, sí conseguía anotar con una falta lateral por alto. Gerard Casas solicitaba el SV para que los árbitros revisasen la jugada, pero ratificaban su decisión de conceder el gol.

A pesar de esto, O Parrulo Ferrol seguía siendo fiel a su estilo de juego y poco tardaban en empatar el partido, en un buen contragolpe desde atrás con un gran pase de Turbi a Rubén Orzáez para que este anotase en el borde del área por raso el 1-1.

El partido seguía intenso, subiendo la temperatura por momentos, con dos equipos que querían los tres puntos, pero también tenían que empezaba a hacer un juego más conservador al llegar a las cinco faltas. La última ocasión la tendría Dani Saldise con un tiro desde doce metros tras un rechace que lograba evitar Mati Starna, por lo que con este 1-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, el CA Osasuna Magna quería tener el control del juego, con O Parrulo Ferrol basando el suyo en defensa, aunque esto no impedía a Rubén Orzáez tener una clara ocasión al encontrarse un balón suelto dentro del área, pero Asier Llamas estaba atento bajo palos para evitar el gol y, poco después, lo intentaba Gabriel Penezio con una volea en el lateral del área tras un saque de banda que se marchaba por fuera de la red.

Los navarros también buscaban su gol, con Mati Starna empleándose a fondo con un doble paradón en un contragolpe, pero en la siguiente llegada, Dani Saldise hacía el 1-2 al colocar un balón al palo a media altura en una rápida jugada de equipo desde el borde del área y, estuvo a punto de hacer el tercero en un contragolpe, pero su lanzamiento se le marchaba fuera.

Los ferrolanos no bajaban los brazos, apoyados por su afición, yendo a por un gol que merecían por su juego, teniendo una ocasión muy clara con un remate de Turbi dentro del área que se marchaba fuera rozando el larguero.

A falta de tres minutos Gabriel Penezio salía como portero-jugador y este juego de cinco daba sus frutos, al conseguir el propio parrulo el 2-2 con un gol dentro del área en una buena jugada de equipo, pero el marcador no se movería más, a pesar de que los parrulos tuvieron cerca el tercero, pero el reparto de puntos acababa siendo efectivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 7 puntos, en el 5º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Viña Albali Valdepeñas, en un partido que se disputará el sábado, a las 18:30 horas, en el Pabellón Virgen de la Cabeza (Valdepeñas).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Iván Rumbo, Jon, Morgato, Jhoy, Turbi, Rubén Orzáez, Niko Vukmir y Penezio.

CA Osasuna Magna: Asier Llamas, Ion Cerviño, Pachu, Korsun, Albert Ortas – también jugaron – Dani Saldise, Linhares, Cuello y Josu Mendive.

Árbitros: Carlos Panadero y Héctor Mayo, junto con Iria de Luis como tercer árbitro y Eva López como asistente (Comités madrileño y gallego). Amonestaron a los locales Novoa, Gonzalo Santa Cruz y Rubén Orzáez, como a los visitantes Ion Cerviño y Cuello.

Goles: 0-1 Dani Saldise min.9, 1-1 Rubén Orzáez min.11, 1-2 Dani Saldise min.30, 2-2 Gabriel Penezio min.38.

Pabellón: A Malata