Últimas jornadas de divulgación del mar en Cabanas

El Concello de Cabanas organiza en los próximos días las últimas jornadas y actividades para conocer y aprender sobre el medio marino de su litoral.

Contarán con dos talleres que pondrán de relieve la vida de la mujer en los entornos marineros los días 30 de septiembre y 2 de octubre a las 17.30 horas en el CIMM. Y con talleres para todos los públicos los días 29 y miércoles 8 en el mismo lugar.

Las últimas rutas a pie con guía por la costa tendrán lugar los días 29, 1, 3 y 6 a las 12 horas desde el Puesto de Socorrismo. Y tendrán lugar las rutas a bordo del Anduriño con guía incluido el día 30 a las 10.30 horas, el miércoles 1 a las 11 horas y a las 12.30 horas, el día 6 a las 13 horas y a las 16 horas y el miércoles 8 a las 17 horas. Para esta actividad es necesario inscribirse gratis.

Estas actividades cuentan con la subvención solicitada por el Concello de Cabanas al GALP, dependiente de la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia, y permitan continuar descubriendo un entorno importante de este municipio como es el mar.