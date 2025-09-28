Últimas jornadas de divulgación del mar en Cabanas

28 septiembre, 2025 Dejar un comentario 57 Vistas

CIMM

El Concello de Cabanas organiza en los próximos días las últimas jornadas y actividades para conocer y aprender sobre el medio marino de su litoral.

Contarán con dos talleres que pondrán de relieve la vida de la mujer en los entornos marineros los días 30 de septiembre y 2 de octubre a las 17.30 horas en el CIMM. Y con talleres para todos los públicos los días 29 y miércoles 8 en el mismo lugar.

Archivo- Ruta a pie por Cabanas

Las últimas rutas a pie con guía por la costa tendrán lugar los días 29, 1, 3 y 6 a las 12 horas desde el Puesto de Socorrismo. Y tendrán lugar las rutas a bordo del Anduriño con guía incluido el día 30 a las 10.30 horas, el miércoles 1 a las 11 horas y a las 12.30 horas, el día 6 a las 13 horas y a las 16 horas y el miércoles 8 a las 17 horas. Para esta actividad es necesario inscribirse gratis.

Estas actividades cuentan con la subvención solicitada por el Concello de Cabanas al GALP, dependiente de la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia, y permitan continuar descubriendo un entorno importante de este municipio como es el mar.

Lea también

Armón entrega el buque ‘Duque de Ahumada’ a la Guardia Civil para la prevención de la inmigración ilegal

El astillero Armón ha acogido este jueves el acto de entrega del buque ‘Duque de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *