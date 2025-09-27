Odeón acoge una exposición de Jóvenes Diseñadores

El Centro Comercial Odeón acoge hasta el próximo 2 de octubre una exposición de jóvenes diseñadores que participarán en la fase regional y provincial de la 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda promovidos por ANDE (Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles).

En concreto, se trata de 9 moodboards o paneles donde se incluyen imágenes de los diseños que se presentarán al concurso, así como aquellos detalles que inspiran a cada creador junto con una ficha personal sobre cada uno de ellos. Esta muestra se puede visitar hasta el próximo 2 de octubre en la Plaza de Eventos de Odeón.

Los Premios Nacionales a la Moda están dirigidos a estudiantes de Diseño de Moda o Bellas Artes menores de 30 años. En Galicia están representados en la delegación de reciente creación, y que con motivo de esta 39ª edición de los premios han organizado una Fase Regional cuya gala tendrá lugar el próximo 16 de octubre en las instalaciones de Galicia Textil (Xuvia), de donde saldrá el/la diseñador/a que representará a la comunidad gallega en el certamen nacional.

De forma paralela, durante esa semana ANDE Galicia también promoverá diferentes microeventos en colaboración con los concellos de Ferrol, Narón y Neda, la Diputación de A Coruña, Universidad de A Coruña, Xunta de Galicia y patrocinadores privados.