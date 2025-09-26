El obispo Cadiñanos preside la toma de posesión de la nueva Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol

El equipo que encabeza Fernando Iguacel Selle está formado también por Diego Fernández Fernández como vicepresidente; María Paz Teijeiro como secretaria y Antonio Pía Castiñeira como tesorero.

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, presidió este jueves el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, Fernando Iguacel Selle, y de su equipo de gobierno, formado por Diego Fernández Rodríguez, como vicepresidente; María Paz Teijeiro, como secretaria, y Antonio Pía Castiñeira, tesorero.

En el mismo acto tomó posesión también el nuevo hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, Carlos Cal Celeiro, que entra a formar parte de la Junta con el resto de hermanos mayores y presidentes de las cofradías y con el consiliario Cándido Otero López.

El nuevo presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel, aprovechó esta primera reunión para pedir unión y trabajo. El encuentro sirvió ya para abordar diferentes cuestiones relativas a la Semana Santa de Ferrol en 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

Tal como informó en su momento la propia Diócesis, Fernando Iguacel fue nombrado tras un proceso de consultas amplio y participativo que comenzó a principios de junio pasado. Iguacel Selle, profesor del colegio Tirso de Molina, asume la presidencia de la Junta de Cofradías después de once años como secretario en el equipo que encabezó César Carreño y de otros doce en la Coordinadora de Cofradías junto a Meca Arcos. Es desde hace más de cincuenta años cofrade de Dolores, donde desempeñó diferentes responsabilidades, y desde hace ocho, también del Santo Entierro.

En la reunión hubo ocasión de hablar sobre la participación de las cofradías penitenciales de Ferrol en la procesión extraordinaria que se va a celebrar en Compostela el próximo día 4 de octubre, a las 20.00 horas, organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad con motivo del centenario de las Escuelas de la Inmaculada. La Junta de Cofradías fletará un autobús cuyas plazas se repartirán entre las cinco cofradías.