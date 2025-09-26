Cerca de un centenar de vecinos toman parte desde Valdoviño en la XXIV Caminata a San Andrés de Teixido

Cerca de un centenar de vecinos tomarán parte este sábado 27 en la XXIV Andaina a Santo Andrés de Teixido organizada por el Ayuntamiento.

Valdoviño cumple con la tradición, y como cada mes de septiembre desde hace cerca de un cuarto de siglo, invita a la ciudadanía a descubrir el Camino Vello al santuario desde el municipio. Las personas participantes se concentrarán en la puerta del Sol a las 8:00 horas, donde los esperarán los autocares para trasladarlos hasta el punto de salida, en el lugar de la Roca, limítrofe con Narón.

A partir de aquí, iniciarán a pie los algo más de 25 kilómetros que los separan de su destino. Habrá paradas destacadas en la iglesia vieja de Loira y en la Capilla da Fame, donde podrán visitar el interior del templo y contemplar su magnífico retablo. También en Vilarrube, en el núcleo de Porto do Cabo, y junto al puente medieval, está previsto un descanso para tomar un tentempié y coger fuerzas para el último tramo del camino, ya en Cedeira.

Ya en el santuario, además de cumplir con las muchas tradiciones, podrán disfrutar de un almuerzo picnic antes del regreso, previsto sobre las 18:30 horas.

Colaboran en la iniciativa, que organiza la concejalía de Cultura, los integrantes de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.