Pesar en Valdoviño por la muerte del menor accidentado en Narón tras un accidente de tráfico

Un adolescente de 15 años de edad, vecino de Valdoviño, ha fallecido a consecuencia de las graves secuelas sufridas tras un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del pasado martes, 23 de septiembre, en la parroquia de Sedes, en el municipio de Narón.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 18.30 horas en la carretera del Esperón, cuando el menor, que viajaba en bicicleta, colisionó con un vehículo BMW.

Tras el accidente, el joven, que presentaba un fuerte politraumatismo, fue evacuado inicialmente en una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol y, posteriormente fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde finalmente falleció en las últimas horas.

La pérdida del menor, que el próximo mes cumpliría 16 años y era vecino de Aviño, ha causado una gran conmoción en Ferrolterra. El adolescente era alumno del CPI Atios de Valdoviño y ejercía como uno de los porteros del equipo de fútbol de Meirás, en la misma localidad.

Pésame del Meirás CF y del alcalde de Valdoviño

Desde el Meirás Club de Fútbol, en su página de Facebook, se da cuenta del fatal desenlace y se señala

«Hoy es un día de enorme tristeza para toda la familia del Meirás Club de Fútbol.

Con el corazón encogido, tenemos que despedir a Bruno, nuestro portero juvenil, un compañero ejemplar y, sobre todo, una persona maravillosa.

Bruno nos deja demasiado pronto, dejando un vacío inmenso entre todos nosotros. Siempre recordaremos su alegría, su esfuerzo y el cariño que transmitía dentro y fuera del campo. Fue un chico muy querido por todos, alguien especial que hizo del vestuario y del club un lugar mejor. El Meirás C.F. y sus compañeros tuvimos la suerte de compartir con él momentos inolvidables a lo largo de estos años en las distintas categorías de nuestro club. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros.

No tenemos palabras para expresar la tristeza y la rabia que sentimos ante una pérdida tan injusta. En estos momentos tan duros, queremos enviar toda nuestra fuerza y apoyo a su familia y amigos, para que sientan el abrazo sincero de toda la familia del Meirás Club de Fútbol.

Siempre formarás parte de nosotros.

Descansa en paz, Bruno».

Por su parte el alcalde de Valdoviño, Alberto González Fernández, ha mostrado su pesar y sus condolencias a la familia y a los compañeros tanto del colegio como del club de fútbol del fallecido. Dijo que estaba muy impresionado desde que le comunicaron la noticia, ya en el momento del accidente,y posteriormente del fallecimiento del joven Bruno y que era una pena lo que había sucedido.

Asimismo, la comunidad educativa también ha expresado su consternación por la inesperada muerte del joven, que gozaba del aprecio unánime de sus compañeros.