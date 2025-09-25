Este jueves se celebró el solemne arriado de la Bandera Nacional en los jardines ferrolanos de Herrera

Este jueves, día 25 de septiembre, pasados veintiséis minutos de las ocho de la tarde, tuvo lugar el tradicional y solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio de Palacio de Capitanía de Ferrol.

En esta ocasión, la ceremonia estuvo presidida por el Comandante-Director de la Escuela de Especialidades de la Armada de La Graña (Esengra), capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo, al que acompañaban diversos mandos de la Escuela.

El buen tiempo reinante, ayudó a que un buen número de ferrolanos, más de dos centenares en la plaza del Contralmirante Azarola y en los propios jardines de Herrera, acudieran a la celebración de este solemne acto militar, posiblemente fue uno de los más numerosas en los últimos años.

El acto comenzó minutos antes con el desfile de una sección de honores, al mando de teniente de navío Yago Fernández Novo , compuesta por alumnos de la Escuela así como la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina que partieron de las proximidades de la iglesia de San Francisco y recorrieron la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en las inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

A través de altavoces se ofreció a los asistentes al acto, una breve reseña histórica sobre la Bandera Nacional.

A la señal de cañón desde la «Punta del martillo» se arriaron las Banderas en los buques y dependencias de la Armada. Eran las 20,26 horas de la tarde, comenzaba el ocaso.

La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional y la sección rendía honores mientras descendía del mástil la Bandera Nacional.

Una vez arriada la Bandera, posteriormente fue retirada al interior del edificio de Capitanía General.

Continuó la ceremonia con el canto de la Oración Marinera «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad», pieza del toque de la «Oración de la Noche», compuesta en 1907 por Josep Sancho Marraco, que es entonado a la puesta de Sol en todos los buques y dependencias de la Armada.

Seguidamente se retiró la sección de honores y la Unidad de Música, desde los altavoces se agradeció la presencia de los ferrolanos a este acto, y fue el mismo Comandante e la ESENGRA el que se acercó al grupo de asistentes para agradecerles su presencia.

El acto de arriado solemne de la Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre.