Blanco Núñez y María Fidalgo, presencia ferrolana en las Jornadas de Alhucemas, en Sevilla

El lunes, día 29, arrancan en Sevilla las Jornadas de Historia Militar dedicadas al Desembarco de Alhucemas, que han despertado gran expectación en la esfera castrense, universitaria y en interesados en temas históricos.

El Desembarco de Alhucemas

Este 8 de septiembre se cumplieron cien años del Desembarco de Alhucemas. Sería la primera operación conjunta tierra-mar-aire con éxito de la Historia universal. Protagonizado por las Fuerzas Armadas españolas, con ella se logró la difícil pacificación de los territorios bajo responsabilidad española en el norte de África. Fue una operación militar inédita y moderna, que ha servido de referencia y modelo para numerosos desembarcos posteriores.

Las Jornadas en Sevilla

La institución organizadora en Sevilla de las Jornadas Historia Militar sobre el Desembarco de Alhucemas es el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE). Contarán con “pesos pesados”, reputados historiadores especialistas en el tema como ponentes. Pero también han querido estar abiertos a una importante participación activa de la comunidad académica, estudiosos, escritores e investigadores, españoles o extranjeros.

Un Comité Científico ha seleccionado interesantes propuestas de investigación inéditas sobre los aspectos específicamente histórico-militares del Desembarco de Alhucemas. La Asociación Nacional de Soldados Españoles (ANSOLDES) centrada en el apoyo a la cultura de Defensa y a la Historia Militar española patrocina un premio de mil euros para la mejor de las comunicaciones.

Intervención ferrolana: José Blanco y María Fidalgo

Todos los actos serán de entrada libre. Curiosamente los actos destacados, las conferencias de clausura y cierre corresponderán a dos ferrolanos, ambos doctores y miembros de varias academias: José Blanco Núñez, referencia absoluta en Historia Naval, que disertará sobre la Operación Anfibia de Orán y María Fidalgo Casares, máxima especialista en arte de temática militar cuya ponencia se centrará en el reflejo del Desembarco de Alhucemas en el arte español.