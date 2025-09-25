Un Racing enrabietado recibe este viernes al CD Guadalajara en A Malata

M.V. El conjunto verde afrontará este viernes a las 21:30 en el Estadio de A Malata (Canal Lineal de la Primera RFEF) la 5ª jornada en la que recibirá a un conjunto alcarreño que, a pesar de ser un recién ascendido, está empatado en la segunda posición de la clasificación con el Racing.

Después de la primera derrota del curso en el polémico partido de Lugo el pasado domingo, los de Pablo López afrontaron una corta semana de trabajo donde, después de recuperarse del esfuerzo de la exigente semana anterior, se centraron en preparar el partido de este viernes.

No habrá bajas por lesión en el conjunto verde para este partido, aunque sí faltarán los sancionados, Migue Leal, que será sustituido por Álvaro Mardones en el lateral derecho, así como uno de los jugadores más destacados del equipo, el centrocampista Jairo Noriega, opositando Pascu, el joven Azael o Tejera para ocupar su posición en la medular.

No se esperan grandes novedades en un equipo racinguista que está acoplándose de una manera muy rápida, consiguiendo 9 puntos de los 12 puestos en juego en las primeras jornadas. Buen inicio de curso, que los ferrolanos querrán refrendar con victoria ante los castellano – manchegos, en el primero de los dos partidos consecutivos que afrontará el conjunto racinguista como local.

La importancia de hacer un fortín de A Malata con una afición volcada, como sucedió en los últimos encuentro,s se antoja capital para que el Racing pueda seguir instalado en los primeros puestos, sin perder comba en su persecución al CD Tenerife, líder intratable hasta ahora.

El rival

El CD Guadalajara está siendo el equipo revelación de la categoría en este inicio de curso. La temporada pasada consiguieron el ascenso tras una gran trayectoria en su grupo de la Segunda Federación, donde apenas perdieron un partido

. Los alcarreños, mantienen en la dirección técnica a Pere Martí, el entrenador del ascenso, así como a la mayoría del bloque que consiguió el éxito, destacando al centrocampista ex del Racing, Raúl Tavares. A mayores, los manchegos consiguieron subir el nivel del equipo con algunos jugadores con experiencia y con otros cedidos como es el caso de su jugador más destacado, el corpulento y rápido delantero, Salifo, que está a préstamo por el CD Tenerife.

Un conjunto valiente y sin nada que perder en A Malata, que a buen seguro exigirá al Racing dar su mejor nivel si quiere llevarse la victoria en este encuentro.

El encuentro entre el Racing Club Ferrol y el CD Guadalajara de este viernes a las 21:30 en el Estadio de A Malata estará dirigido por el colegiado del Comité Extremeño, Guillermo Conejero.