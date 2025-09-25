Este martes, conferencia “Enxarcia e arboradura, a importancia do equilibrio” no Campus Industrial de Ferrol

O Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol acolle, o próximo martes 30 de setembro, ás 18:15 horas, a conferencia “Enxarcia e arboradura, a importancia do equilibro” impartida polo enxeñeiro naval F. Javier Pamies Durá.
A actividade está impulsada polo Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) e máis pola Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) en colaboración coa Deputación da Coruña.
As persoas interesadas en asistir a esta conferencia terán que inscribirse enviando un correo electrónico cos seus datos persoas a galicia@ingenierosnavales.com ou ben chamando ao 981 372 200 antes das 14:00 horas do martes 30 de setembro. A asistencia é libre e gratuíta ata completar o aforo.