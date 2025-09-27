Regresa a Neda la unidad móvil de inspección técnica de vehículos agrícolas

El Ayuntamiento de Neda informa que la unidad móvil de inspección técnica de vehículos agrícolas regresa al municipio el próximo mes de noviembre. Estará en la zona del complejo social de Anca el día 18 por la mañana.

Los residentes de Neda que posean tractores y otro tipo de maquinaria agrícola, de construcción y de servicios podrán pasar la ITV sin tener que desplazarse largas distancias ni salir del municipio. En esta ocasión, según información de Supervisión y Control (SYC Applus+), la unidad móvil estará operativa de 9:00 a 13:30 horas.

La concesionaria del servicio recuerda también que las personas interesadas en realizar la revisión de sus vehículos agrícolas o de construcción en el municipio ya pueden solicitar cita previa llamando al teléfono 981928080 o a través de la página web www.sycitv.com.