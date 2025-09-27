Más de 36.000 gallegos mayores de 65 años se sienten solos siempre o casi siempre, según una encuesta del IGE

El 5,1% de la población de 65 o más años (36.043 gallegos) afirma sentirse sola siempre o casi siempre, según una encuesta estructural a hogares realizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su apartado de capital social (bienestar).

Según esta encuesta, el 60,86% de las personas de 16 o más años declaró sentirse siempre o casi siempre felices en las cuatro semanas previas a la entrevista, que es uno de los datos que destaca la Xunta en un comunicado de prensa emitido coincidiendo con la publicación de los datos.

El 59,24% afirmó sentirse en calma y tranquilidad. En contraste, el propio IGE resalta que el 8,05% manifestó sentirse tenso de manera habitual y el 6,54% indicó haberse sentido con frecuencia desanimado o deprimido.

El 3,92% de los gallegos (92.778) se sienten solos siempre o casi siempre. Este porcentaje asciende al 13,4% (35.541 personas) si se tiene en cuenta únicamente a las personas que viven en hogares unipersonales, esto es, a las personas que viven solas.

Las personas de 65 o más años son las que más se sienten siempre o casi siempre tan bajas de moral que nada podía animarlas (7,68%), desanimadas o deprimidas (8,61%) y solas (5,1%), mientras que las personas de 30 a 44 años son las que más se sienten especialmente tensas (9,59%) y felices (66,98%).

SATISFACCIÓN CON LA VIDA

En 2024, al valoración que la población gallega hace del grado de satisfacción con su vida en la actualidad se sitúa en 7,31 puntos, en una escala que oscila de 0 (nada satisfecho) hasta 10 (plenamente satisfecho). Además, el 73,71% de esta población puntúa su satisfacción con la vida actual en 7 o más puntos.

Considerando la desagregación espacial, Lugo Oriental (A Fonsagrada, Os Ancares y Sarria) es el área que tiene a la población más satisfecha con su vida, con una media de 7,73 puntos, seguida del área de Ourense Sur (comarcas da Limia, Baixa Limia, Terra de Celanova, Verín y Viana), con 7,69.

Por el contrario, las áreas con la media más baja son Ferrol-Eume-Ortegal, con 7,08 puntos, y Pontevedra Sur (A Paradanta, O Baixo Miño y O Condado), con 7,00 puntos.

En lo tocante a los aspectos materiales, la valoración media que los gallegos de 16 o más años hacen de la situación económica de su hogar se sitúa en 6,55 puntos. El 10,73% asigna una puntuación por debajo de 5 a este aspecto de la vida. Por otra parte, la nota media que la población gallega da a su vivienda es de 7,56 puntos.

En relación con las actividades productivas, el 70,93% de los gallegos valoran el grao de satisfacción con su trabajo actual con una puntuación de entre 7 y 10 puntos. La valoración media se sitúa en los 7,27 puntos.