Valdoviño se prepara para vivir su Feirón y espectáculo de títeres en la Puerta del Sol

La concejalía de Cultura programa una de las funciones del Festival Internacional de Entes Animados en este espacio, coincidiendo con el mercadillo de finales de mes que promueve la Asociación de Mulleres María del Mar Becerra.

La Puerta del Sol de Valdoviño será escenario este domingo 28 de una nueva edición del Feirón mensual. Organizado por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento, se celebrará durante toda la mañana en la explanada sita frente a la Casa Joselito, y en esta ocasión, contará con un aliciente más a aportar a la cita.

La concejalía de Cultura programa en este espacio una de las funciones que trae este año la Valdoviño el Festival Internacional de Entes Animados. Así, a partir de las 12:30 horas, la compañía argentina Pizzicatto invitará al público a asistir a la representación de la obra «O Cabaleiro sen Cabalo».

Se trata de una historia de acción y disparates en tiempos medievales que se remonta a una época mágica repleta de misteriosos seres y castillos encantados