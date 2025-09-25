La biblioteca municipal de Valdoviño amplía horarios

La biblioteca municipal de Valdoviño recupera el horario de invierno, y desde esta semana, reabre sus puertas también por las tardes. Así, podrá visitarse de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Fundada en 1994, y con unas instalaciones renovadas hace unos años, constituye una de las piezas fundamentales de la casa de la cultura. El centro cuenta entre sus fondos con una amplia colección bibliográfica que supera los 7.000 títulos. Dispone de espacio infantil y una amplia sala de estudio, además de un servicio de préstamo en sala y a domicilio, sección local y hemeroteca.

Integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia, desarrolla a lo largo del año diversas actividades de dinamización y animación a la lectura. Así, a las actividades del programa Leer cuenta mucho, se suman iniciativas propias como el Foro galego literario o Son de aquí e escribo.