Valdoviño licita el servicio de conserjería, limpieza y mantenimiento del pabellón O Longoiro

Las empresas interesadas en el contrato, en el que el Ayuntamiento invertirá anualmente cerca de 30.000 euros, pueden presentar oferta hasta 7 de octubre.

El Ayuntamiento de Valdoviño ha sacado a contratación el servicio de conserjería, limpieza y actuaciones menores de mantenimiento en el pabellón municipal O Longoiro, en Meirás. Invertirá en el contrato 29.946,06 euros al año, con una vigencia de dos y posibilidad de prórroga por otros dos. Las empresas interesadas en el mismo pueden consultar los pliegos en la plataforma de contratación del sector público y presentar sus ofertas hasta 7 de octubre.

Entre otras actuaciones, el servicio de conserjería, de frecuencia diaria, contempla la apertura y cierre de las instalaciones, atención a personas usuarias y público, comunicación inmediata de posibles incidencias, control y registro diario de usuarios, velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento y uso, o recepcionar quejas y sugerencias.

En lo tocante a las tareas de limpieza, se extiende a la pista de juego, salas, puertas y cristales, grada, vestuarios o aseos, con frecuencia variable según la zona.

Finalmente, las tareas de mantenimiento incluyen la revisión diaria del correcto estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones y del equipamiento, así como la inmediata reparación de cualquier avería o daño detectado, siempre y cuando no precise de conocimientos especializados o medios técnicos cuya utilización requiera cualificación específica. Otras acciones a realizar serán trabajos de desbroce de la parcela exterior al menos una vez al trimestre o siempre que resulte preciso.