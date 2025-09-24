As Pontes remata as obras de mellora da rúa da Balsa

O Concello de As Pontes vén de dar por rematadas as obras de mellora de servizos e pavimentos na Rúa da Balsa, unha actuación financiada pola Deputación da Coruña cun investimento de 109.053 euros.
O alcalde de As Pontes, acompañado polo presidente da Asociación Veciñal Beira do Eume, visitou este mércores o tramo reformado para supervisar o resultado final dunha intervención que tiña como obxectivo mellorar a accesibilidade e renovar os servizos públicos nesta zona do núcleo urbano, concretamente no tramo comprendido entre a Rúa Tras da Ponte e a Rúa Eume.
Os traballos incluíron a pavimentación integral da vía mediante formigón armado impreso e coloreado, así como a colocación de bordo de formigón para a integración coa calzada. Tamén se instalaron novas canalizacións para os servizos de alumeado público e telecomunicacións, ademais da colocación de novos báculos e luminarias en todo o percorrido. En canto ao saneamento, optouse pola execución dunha rede separativa, con acometidas individuais adaptadas ás necesidades actuais.
A actuación completouse coa instalación de novo mobiliario urbano e a reposición da sinalización horizontal e vertical, contribuíndo a mellorar tanto a estética como a funcionalidade da rúa.
Dende o Concello destacan que esta intervención responde ás demandas veciñais e contribúe a mellorar a calidade de vida dos residentes, apostando por un modelo de vila máis accesible, eficiente e sostible.