Comienzan en Ferrol los trabajos previos a la cubierta en el parque infantil del Inferniño

Será el primer parque cubierto de la ciudad y cuenta con una inversión de cerca de 260.000 euros.

Esta semana comenzaron los trabajos previos al inicio de las obras para la creación de un parque cubierto en la plaza del Inferniño. Se han instalado los primeros stands de obra y se llevó a cabo el vallado de una pequeña parte de esta superficie, a la espera de que la semana que viene se inicien las primeras actuaciones.

Este será el primer parque infantil cubierto de la ciudad y contará con una cubierta a cuatro aguas de unos 360 metros cuadrados con estructura de acero y cubierta con policarbonato para cubrir el área de juegos infantiles. Entre otras características, los paños de cubierta tienen su parte más baja en torno a los 4,6 metros de altura y la más alta llega a los 5,6 metros. Está prevista la reconstrucción del pavimento con adoquín igual al existente y se renovará el caucho.

Asimismo, se instalará una nueva red de drenaje superficial que recoja las pluviales de la cubierta, así como una nueva instalación de iluminación pública tipo led. Además, habrá nuevos juegos de escalada y toboganes y se renovará el vallado perimetral y de los bandos. A través de este proyecto se pretende recuperar un espacio público y convertirlo en un punto útil durante todo el año.

La empresa Citanias es la adjudicataria de esta actuación, presupuestada en 258.905 euros, y el plazo de ejecución es tres meses.