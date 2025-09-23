El Auditorio de Ferrol albergará el 4 de octubre el ‘Día del Entrenador’ de la RFGF

El Comité Galego de Adestradores de la Real Federación Galega de Fútbol organizará el próximo sábado 4 de octubre una nueva edición de su ‘Día del Entrenador’ en el Auditorio de Ferrol, a partir de las 11:00 horas.

Esta nueva edición que pone en marcha el departamento dirigido por el ferrolano Manolo García, será en mesa redonda, contando con tres técnicos de primer nivel como son Javi Gracia (ex futbolista y ex entrenador del Cádiz FC, UD Almería, CA Osasuna, Málaga CF, Watford, Valencia CF, Al-Sadd o Leeds United, entre otros), Sergio González (ex futbolista y ex entrenador de RCD Espanyol, Real Valladolid e Cádiz CF) y Cláudia Pons (seleccionadora nacional absoluta femenina de fútbol sala).

La inscripción para asistir a esta jornada ya está abierta y se puede realizar en este enlace.