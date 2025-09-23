Los puertos gallegos de interés general acumulan 19,5 millones de toneladas en tráficos, casi 5,5 millones en mercancías

Así, los tráficos totales sumaron en agosto 2,44 millones de toneladas, con el puerto de A Coruña a la cabeza y un total de 1,25 millones de toneladas en agosto y 9 millones acumuladas en lo que va de año (un 10,5 % menos). Le sigue el puerto de Ferrol-San Cibrán, con un tráfico total de 560.000 toneladas en agosto y 4,5 millones de toneladas acumuladas (-3,3 %).

En Vigo el tráfico total de agosto sumó 370.000 toneladas y el acumulado supera los 3,5 millones de toneladas (-1,5 %); mientras que Marín-Pontevedra sumó en agosto 126.465 toneladas y acumula en lo que va de año 1,44 millones de toneladas (-14,9 %). Finalmente, el tráfico total en Vilagarcía fiue de 135.000 toneladas en agosto, y el acumulado ascendió a algo más de un millón de toneladas (+7,4 %).

MERCANCÍA GENERAL Y PESCA

Con respecto a la mercancía general, el tráfico de agosto en los puertos gallegos sumó casi 600.000 toneladas, 5,5 millones acumuladas en los primeros ocho meses del año.

En este caso, la terminal viguesa se sitúa por delante del resto, con 334.000 toneladas en agosto y 3,26 millones de toneladas acumuladas (-1,5 %); seguida por Marín con 86.480 toneladas en agosto y casi 760.000 acumuladas (-1,9 %). En Ferrol, se movieron en agosto unas 60.200 toneladas de mercancía general, y hasta ese mes sumaron 674.351 toneladas (+48,8 %); y en Vilagarcía, agosto sumó 64.539 toneladas de mercancía general, y 538.000 toneladas acumuladas (+9,7 %).

En cuanto a la pesca, los puertos de A Coruña y Vigo presentaron los datos más relevantes, con 3.043 y 2.707 toneladas registradas en agosto, respectivamente, y unos volúmenes acumulados en lo que va de año de 19.189 toneladas (+10,5 %) y 18.772 toneladas (-10,3 %).

CONTENEDORES, TRÁFICO RO-RO Y CRUCEROS

El tráfico de contenedores más relevante de los puertos gallegos sigue siendo el de Vigo, con 24.398 TEUs en agosto y 205.764 TEUs acumulados (+5,8 %).

Igualmente, la terminal olívica está a la cabeza en movimiento de unidades ro-ro y de automóviles. Así, el tráfico ro-ro sumó 917 unidades en Vigo en agosto y 11.408 acumuladas (-30,7 %); en cuanto a automóviles, en el octavo mes del año se movieron en el puerto de Vigo 30.221 automóviles y un total de 434.971 de enero a agosto (+3,5 %).

Finalmente, en cuanto a los cruceros, el puerto de A Coruña lidera los tráficos, con 18 buques en agosto y 113 en lo que va de año; mientras que Vigo recibió 9 cruceros en agosto y 72 en lo que va de 2025.

Los pasajeros llegados a la terminal coruñesa sumaron 52.667 en agosto y algo más de 305.000 en lo que va de año; mientras que a Vigo llegaron en agosto 25.928 cruceristas y un total de 186.597 en lo que va de 2025.