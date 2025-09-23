Un menor herido grave al colisionar con su bicicleta contra un coche, en Sedes, Narón

Un grave accidente de tráfico se registró en la tarde de este martes, día 23 de septiembre, al colisionar un menor de edad con su bicicleta contra un BMW familiar en la zona del camino do Esperón, en la parroquia de Sedes, en Narón. El ciclista presentó un politraumatismo, de carácter grave.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibió una llamada de un particular a las siete menos cuarto de la tarde informando del accidente y señalando que el menor de edad estaba inconsciente, señalando la gravedad que presentaba el ciclista.

De inmediato se alertó desde el CIAE-112 a Urxencias Sanitarias de galicia 061, cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada); al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón; y a la Guardia Civil de Tráfico.

Tras ser atendido «in situ» el menor fue trasladado en la ambulancia del 061 a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol en donde quedó ingresado dado su estado de gravedad.

Al parecer el menor circulaba en su bicicleta por una pista impactando contra el BMW..

Instruye diligencias el equipo de atestado de la Guardia Civil de Tráfico.