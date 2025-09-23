Adjudicado en Neda el contrato municipal de gestión de las escuelas deportivas, culturales y de bienestar

El Ayuntamiento de Neda acaba de adjudicar A Billarda SL la planificación metodológica y la prestación de las escuelas deportivas, culturales y de bienestar de la localidad. Un total de seis empresas optaron al contrato municipal, que incluye casi 2.600 horas de trabajo al año.

La administración local invertirá 65.602 euros anuales en la gestión de las diferentes actividades deportivas y talleres cognitivos que ofrece cada curso académico, con una participación superior a las 200 personas. El contrato tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga.

Como ya se anunció, el público adulto podrá disfrutar hasta finales de junio de clases de gimnasia de mantenimiento, gimnasia saludable, gimnasia terapéutica, entrenamiento funcional, yoga, pilates, zumba y sesiones de gimnasio dirigidas. Estas actividades tendrán como escenario principal el centro cívico de la ciudad. Mientras tanto, la oferta para el público infantil incluirá las habituales clases de patinaje en la pista polideportiva de O Roxal.

Por último, en el ámbito de las actividades de bienestar, se retomarán propuestas de estimulación cognitiva, como los talleres de memoria, que se realizan en la Casa da Cultura desde hace años, y el de mentes activas, previsto para a Casilla do Puntal.