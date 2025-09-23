Este jueves solemne arriado de Bandera en los jardines del Palacio de Capitanía

Durante la tarde de este jueves, día 25 de septiembre, a las 20:16 horas tendrá lugar el solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio de Palacio de Capitanía de Ferrol. En esta ocasión, la ceremonia será presidida por el

capitán de navío, José Manuel Faraldo Sordo, Comandante-Director de la ESENGRA.

A 19:56 horas formará la Sección de Honores al mando de un Oficial, así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, que partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco, comenzará su desfile por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

Al finalizar el arriado, la ceremonia concluirá con el canto de la Oración Marinera, como es tradición en la Armada.

El acto de arriado solemne de la Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre.