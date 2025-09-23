Ortigueira abre el plazo de inscripción de las escuelas deportivas municipales 25/26.

Las personas interesadas podrán inscribirse en la piscina municipal, en el teléfono 981 422 026 o en los monitores respectivos. Todas las actividades están condicionadas a un mínimo de personas inscritas para poder llevarse a cabo.
PISCINA MUNICIPAL. Actividades de natación. (Todas las sesiones son de 45 minutos).
Cursos de natación para menores. De lunes a viernes, a las 16:30, 17:15 y 18:00 horas. Por niveles. Cursos de natación para adultos. Lunes y miércoles, a las 10:45, 11:30, 20:00 y 20:45 horas. Curso de Natación 12 (12 la 17 años). Martes y jueves, en horario de 20:00 la 20:45 horas. Aquagym. Viernes, en horario de 10:00-10:45 horas. y de 10:45-11.30 horas
SALA DE ACTIVIDADES de la PISCINA
Gimnasia recuperadora. Martes, a las 10:00 y a las 10:45 horas. Miércoles, a las 10:00 horas. Gimnasia de mantenimiento. Lunes y viernes, a las 17.00 horas. Circuito 1. Martes y jueves, en horario 17:15 a 18:00 horas. Circuito 2. Martes y jueves, en horario de 18:00 a 18.45 horas. Circuito 3. Martes y Jueves, en horario de 18:45 a 19.30 horas. Taichi. Martes, en horario de 19:45 a 20:45 horas.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Patinaje 1. Viernes, en horario de 16:00 a 17:00 horas. Pequeños de 3 a 6 años.
Patinaje 2. Viernes, en horario de 16:00 a 17:00 horas. Niños de 7 a 12 años, Iniciación. Viernes, en horario de de 17:00 a 18:00 horas. Intermedio
Patinaje 3. Viernes, en horario de 18:00 a 19:30 horas. Chavalada de 13 a 17 años.
Patinaje 4. Lunes, en horario de 20:00 a 22:00 horas. Adultos
Tenis de Mesa. Martes, en horario de 20 a 21 horas.
Tenis. Jueves, en horario de 20 a 21 horas.
Pádel (Iniciación y perfeccionamiento) Martes, a las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.(según niveles). En la pista de pádel cubierta.
Gimnasia en parroquias en centros sociales
Martes: (Senra, 16:00 horas), (San Claudio, 17:00 horas), (Ponte Mera, 18:00 horas), (San Adrián, 19:00 horas) Miércoles: (Barbos, 19:00 horas) Jueves: (Couzadoiro, 16:00 horas), (Baleo, 17:00 h), (Espasante Porto, 18:00 horas), (Ladrido, 19:00 h) Viernes: (Loiba, 16:00h), (Espasante A Basteira, 17:00h), (O Ermo, 18;15h) Confirmación de días y horarios lo primero la dice de actividad con el monitor.
ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN. ORGANIZADAS POR la ANPA CURUXEIRAS del CEIP JOSÉ MARÍA LAGE.
Atletismo. Los miércoles de 16:00 a 17:00 horas. Polideportivo municipal.
Fútbol Sala. Lunes, de 16:00 a 18.30 horas. Polideportivo municipal.
Karate. Organizada por el Club de Karate de Ortigueira. Lunes, miércoles y viernes, en horario de 19 a 21,30 horas. Sala de Actividades de la Piscina Municipal.
Pilates (Profesora: Aránzazu Regadera). Martes, en horario de 20:55 a 21:50 horas. Sala de Actividades de la Piscina Municipal. Jueves, en horario 20:30 a 21:30 horas.
Voleibol. Organizada por el Club Deportivo Aldebarán. Martes y Jueves: En horario de 16:00 a 19:30 horas. Polideportivo municipal. Miércoles: En horario de 17:00 a 20:00 horas. Polideportivo municipal.
NUEVAS ACTIVIDADES
Acroioga. Profesoras: Nerea Galán y Irene López. Sábados, en horario de 10 a 13 horas. Sala de Actividades de la Piscina Municipal.
Breathwork(Respiración consciente). Respira Salvaje Facilitadora: Rebeca Schimensky. Miércoles, en horario de 18:00 a 18:50 horas. Gimnasio de la piscina municipal. Sábados, en horario de 17:00 a 18:30 horas. Gimnasio de la piscina municipal.