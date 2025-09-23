Ferrol acoge un seminario internacional de seguridad y defensa personal

Está dirigido a mujeres, personas con movilidad reducida y a niños a partir de ocho años. Se celebra este sábado 27 de 10.00 la 13.30 horas, en el polideportivo del Ensanche A.

La concejala de Igualdad de Ferrol, Elvira Miramontes, acompañada por el director de la Escuela de Defensa Personal &Policial HKF, José Rodríguez López, presentó el Seminario internacional de seguridad y defensa personal, que se celebrará este viernes 26 en el polideportivo del Ensanche A.

“Esta actividade inclúese no noso compromiso pola igualdade e a inclusión social”, avanzó la edil, y apuntó “é unha boa oportunidade para ofrecer ás mulleres e ás persoas con mobilidade reducida coñecementos básicos e técnicas de autoprotección para actuar ante posibles situacións de perigo ou agresións”.

Este evento gratuito, que se celebrará desde las 10.00 y hasta las 13.30 horas, está dirigido a mujeres, personas con movilidad reducida y niños a partir de ocho años. Reunirá a más de 100 participantes bajo la dirección del Maestro Internacional Martín Luna, fundador del sistema Krav Maga Kapap TML, que estará acompañado por un equipo de instructores de primer nivel.

El programa incluye bloques de defensa personal femenina, infantil, masculina y policial, además de una novedad pionera en Galicia: la defensa personal adaptada a personas con movilidad reducida, garantizando que la seguridad sea accesible a todas las personas, sin excepción.

Por su parte, José Rodríguez subrayó que “este evento ten un compromiso real coa igualdade e a inclusión social”. E, revelou, que “dende a nosa escola levamos 16 anos traballando na prevención ante este tipo de situacións, sempre cunha destacada participación”.

Las personas interesadas en participar en este seminario, en el que también colabora la Xunta de Galicia, pueden inscribirse en la www.escuelaHKF.es. Además, el evento un marcado tiene un carácter solidario a favor de la Fundación Degén, entidad que apoya la investigación y la atención a personas con enfermedades neurodegenerativas. Los participantes podrán realizar una donación voluntaria desde cinco euros.